Rheinmetall verlaagt omzetprognose voor tweede keer in korte tijd

DÜSSELDORF (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft voor de tweede keer in enkele maanden zijn omzetverwachting verlaagd, vanwege een verwachte vertraging bij een groot project. Het betekent wederom een tegenslag voor de Europese fabrikant van onder meer munitie en pantservoertuigen.

Het grootste wapenbedrijf van Duitsland profiteert momenteel sterk van de herbewapening in Europa na de Russische inval in Oekraïne. Daarbij wordt het bedrijf ook geholpen door toegenomen twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties. Over het afgelopen kwartaal kwamen omzet en winst daardoor wederom veel hoger uit dan in dezelfde periode een jaar geleden. Veel orders lopen de laatste tijd echter vertraging op doordat de Duitse regering nog bezig is contracten uit te werken.

Nu meldt Rheinmetall vertraging bij een groot programma voor pantservoertuigen. Ook andere inkomsten waarop het bedrijf dit jaar had gerekend, zoals wapens die samen met het Nederlandse start-upbedrijf Destinus worden geproduceerd, schuiven door naar 2027. Daardoor rekent de onderneming voor 2026 nog maar op 13,2 miljard euro omzet, waar eerder werd uitgegaan van 13,7 miljard tot 14,2 miljard euro.

Rheinmetall zag zich in augustus ook al genoodzaakt om de verwachtingen bij te stellen na het verliezen van een contract voor de bouw van marineschepen. Eigenlijk zou de Nederlandse scheepsbouwer Damen zes fregatten bouwen. Vervolgens besloot de Duitse regering vanwege grote vertraging en veel hogere kosten het hoofdaannemerschap over te dragen aan Rheinmetall. Die overdracht moest deze zomer gebeuren, maar in juni besloot de regering in Berlijn de hele bestelling te schrappen en nieuwe fregatten bij een concurrent te bestellen.