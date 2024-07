Apple alsnog akkoord met eigen appwinkel Epic Games

CUPERTINO (ANP/RTR) - Apple is alsnog akkoord gegaan met de plannen van Epic Games, maker van de populaire game Fortnite, om in Europa een eigen appwinkel voor iPhones en iPads te lanceren. Daarmee lijkt het opgelaaide conflict tussen de twee bedrijven, die al sinds 2020 met elkaar in de clinch liggen, opnieuw gesust.

Tot dusver heeft Apple het downloaden van apps buiten de eigen App Store niet toegestaan. Maar onder druk van Europese toezichthouders besloot het concern in maart van dit jaar alsnog de weg vrij te maken voor Epic. De onderneming beschuldigde Apple deze week evenwel opnieuw van tegenwerken.

Apple zou tot twee keer toe aanvragen voor aanpassingen in het systeem hebben geweigerd, omdat het ontwerp van bepaalde knoppen en labels vergelijkbaar zou met dat van Apples eigen App Store. Epic noemde de afwijzingen "willekeurig" en "obstructief" en zei de Europese Commissie hierover te hebben ingelicht.