Moulin Rouge in Parijs heeft nieuwe wieken

De molen van het beroemde Parijse cabarettheater Moulin Rouge heeft nieuwe wieken. Vrijdagavond werd met een feestelijke ceremonie de plaatsing van de wieken gevierd, bijna een week voordat de olympische vlam langs het theater trekt.

Eind april vielen de wieken om onduidelijke reden naar beneden, net als de letters M, O, en U die op de gevel pronkten. De directie wilde de wieken hebben teruggeplaatst voordat de olympische vlam op 15 juli langs het iconische gebouw komt, in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs.

"De molen zonder wieken is een leegte voor Parijs, het was gewoon triest" zei directeur Jean-Victor Clerico. De herstelde wieken waren tijdens de opening verlicht, maar ze kunnen niet draaien. Er was niet genoeg tijd om het mechaniek in orde te krijgen voor de start van de Olympische Spelen.