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Apple komt via EU-rechter niet af van strengere regels App Store

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 12:51
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LUXEMBURG (ANP) - Een poging van Apple om onder strengere EU-regels voor grote techbedrijven uit te komen, is mislukt. Het Gerecht van de Europese Unie heeft de bezwaren van het Amerikaanse techconcern afgewezen en bevestigt dat Apple een zogenoemde poortwachter is voor de App Store en iOS.
De Europese Commissie wees Apple in 2023 aan als poortwachter voor onder meer zijn appwinkel en besturingssysteem in de Wet op de Digitale Markten (DMA). Deze status wordt toegekend aan diensten die volgens de EU veel macht hebben en zo belangrijk zijn dat je er nauwelijks omheen kunt. De wet moet ervoor zorgen dat deze diensten minder macht hebben.
Apple kan nog tegen de uitspraak in beroep gaan bij het Hof van Justitie van de EU. Het concern herhaalde zijn kritiek op de DMA tegenover persbureau Reuters. "Wij zijn er stellig van overtuigd dat het mandaat van de DMA verder gaat dan wat wettelijk en proportioneel is", aldus een woordvoerder. "Wij zullen ons blijven inzetten voor de innovatie en privacy die onze Europese klanten verdienen."
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