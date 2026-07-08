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Arriva wil ook vanuit Amersfoort en Den Haag naar Parijs rijden

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 12:52
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HEERENVEEN (ANP) - Arriva wil niet alleen vanuit Groningen, maar ook vanuit Amersfoort en Den Haag met treinen naar Parijs gaan rijden. Daartoe heeft de spoorvervoerder, de grootste concurrent van de NS op het spoor, bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) aanvragen ingediend.
De stap volgt op een aanvraag uit 2023 voor een dagelijkse trein tussen Groningen en Parijs. Toen was de bedoeling dat die trein al in juni 2026 zou gaan rijden. Het zag er de laatste tijd al naar uit dat die startdatum niet gehaald ging worden.
Nu heeft Arriva dus extra treindiensten aangevraagd, bovenop de eerdere aanvraag. Het gaat om dagelijks twee ritten van Amersfoort naar Parijs in beide richtingen en dagelijks drie ritten van Den Haag HS naar Parijs in beide richtingen.
Als startdatum wordt bij de melding aan de ACM 1 februari 2028 genoemd "of zoveel eerder als mogelijk". Wanneer de treinen daadwerkelijk kunnen gaan rijden, hangt volgens Arriva mede af van de opstelling van de toezichthouder.
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