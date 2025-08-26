ECONOMIE
Apple kondigt evenement aan, waarschijnlijk in teken iPhone 17

Economie
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 19:37
anp260825178 1
CUPERTINO (ANP/RTR) - Apple onthult naar verwachting over twee weken de nieuwste iPhones. Op 9 september houdt het techconcern zijn jaarlijkse najaarsevenement, is dinsdag bekend geworden. Mogelijk onthult Apple nog meer apparaten, waaronder een nieuwe Apple Watch, iPad en Vision Pro-headset.
De verwachting is dat het bedrijf in ieder geval de iPhone 17-serie gaat presenteren, waaronder de standaard iPhone 17 en een 17 Pro- en 17 Pro Max-model. Volgens verschillende vakmedia zit daar nu mogelijk ook een extra dunne versie bij, de iPhone 17 Air.
Persbureau Bloomberg meldde onlangs dat Apple verder nieuwe Apple Watches zal onthullen, evenals een verbeterde iPad Pro-tablet en een snellere versie van de Vision Pro. Dat laatste apparaat is een mixed-realitybril, waarmee computerbeelden over de realiteit worden gelegd door middel van camera's. Gebruikers zien door de bril hun omgeving, met daaroverheen een laag met apps en toepassingen.
