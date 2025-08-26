ECONOMIE
VVD en BBB zijn het eens over verdeling ministersposten

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 18:48
DEN HAAG (ANP) - De VVD en BBB zijn het eens geworden over de verdeling van de vrijgekomen ministersposten, nadat NSC zich vorige week vrijdag had teruggetrokken uit het kabinet. Dat schrijft demissionair premier Dick Schoof in een brief aan de Tweede Kamer. Hoe die verdeling eruitziet, wordt later bekendgemaakt.
Eerder op dinsdag zeiden vicepremiers Sophie Hermans (VVD) en Mona Keijzer (BBB) al dat ze dicht bij overeenstemming waren.
Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de kwestie met Schoof en de vicepremiers.
