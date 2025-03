Apple krijgt Franse boete van 150 miljoen om apptrackingfunctie

PARIJS (ANP/AFP) - Apple heeft een boete van 150 miljoen euro gekregen van de Franse concurrentiewaakhond voor een speciale apptrackingfunctie die het promoot als privacybescherming. Daarmee zou Apple onder meer voor een buitensporige hoeveelheid toestemmingsvensters voor apps van derden zorgen.

Volgens de toezichthouder gaat Apple met zijn App Tracking Transparency (ATT) te ver. De functie houdt in dat apps de gebruiker om toestemming moeten vragen voordat ze die op websites of in apps van derden kunnen volgen. Apple zou hiermee andere app-uitgevers benadelen. Critici stellen al langer dat Apple de functie misbruikt om zijn eigen diensten te promoten.

"Hoewel we teleurgesteld zijn over de beslissing van vandaag, heeft de Franse mededingingsautoriteit geen specifieke wijzigingen in ATT geëist", reageert Apple. De waakhond stelde dat het bedrijf zelf de naleving moet garanderen. Autoriteiten in Duitsland, Italië, Roemenië en Polen hebben vergelijkbare onderzoeken geopend naar ATT.