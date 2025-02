Starbucks schrapt wereldwijd 1100 kantoorbanen. Daarmee wil de Amerikaanse koffieketen de efficiëntie binnen het bedrijf vergroten. Starbucks kampt al langer met dalende verkopen. Dat komt onder meer doordat klanten minder besteden door de hogere prijzen.

Topman Brian Niccol had de reorganisatie vorige maand al aangekondigd. Volgens Starbucks krijgen werknemers uiterlijk dinsdag te horen of zij hun baan verliezen. Als onderdeel van de reorganisatie wil Starbucks ook enkele honderden vacatures schrappen. Werknemers die moeten vertrekken krijgen doorbetaald tot 2 mei en een ontslagvergoeding. Ook worden zij begeleid naar een nieuwe baan.

"Ik besef dat dit moeilijk nieuws is", zegt Niccol in de aankondiging. "We geloven dat het een noodzakelijke verandering is om Starbucks klaar te maken voor toekomstig succes."

Starbucks had volgens de laatste gegevens 211.000 mensen in dienst in de Verenigde Staten. 95 procent daarvan werkte in Starbucks-cafés, de rest in kantoor- of andere functies. Die verhouding is buiten de VS vergelijkbaar, waar 150.000 mensen voor Starbucks werken. De plannen hebben geen invloed op het personeel dat werkt in koffiezaken, magazijnen, productie of distributie.