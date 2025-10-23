Apple verliest Britse rechtszaak over hoge commissies appmakers

LONDEN (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - Apple heeft in het Verenigd Koninkrijk een belangrijke rechtszaak verloren. Het zogenoemde Competition Appeal Tribunal oordeelde donderdag dat Apple zijn dominante positie op de markt heeft misbruikt door app-ontwikkelaars oneerlijke commissies in rekening te brengen. Deze uitspraak kan het Amerikaanse techbedrijf veel geld kosten.

Advocaten van Rachael Kent, de hoofdeiser in de zaak die in 2021 werd aangespannen, schatten dat Apple mogelijk meer dan 1,5 miljard pond moet betalen om tientallen miljoenen gebruikers te compenseren. Omgerekend is dat ruim 1,7 miljard euro.

De aanklacht in de zaak stelde dat miljoenen "gebonden" iPhone- en iPad-gebruikers de prijs betaalden voor "exorbitante" commissies die Apple rekende voor aankopen in zijn App Store. Apple ontkende de beschuldigingen.

Schadevergoeding

Tijdens een hoorzitting volgende maand wordt bepaald hoe de schadevergoeding wordt berekend. Ook wordt dan duidelijk of Apple toestemming krijgt om nog in beroep te gaan.

In de Europese Unie en de Verenigde Staten staat het bedrijf ook onder veel druk van toezichthouders over de hoge commissies voor appmakers. Maar hier zijn nog geen massaclaims van deze omvang toegewezen.

De uitspraak van donderdag is de tweede Britse tegenslag in twee dagen voor Apple. Woensdag verklaarde de Britse mededingingswaakhond dat Apple, samen met Google, een "strategische marktpositie" heeft op het gebied van smartphones en tablets vanwege de grote dominantie van beide bedrijven. De Competition and Markets Authority (CMA) zei dat Apple en Google daarom te maken zouden krijgen met strengere regulering van diensten op hun mobiele platforms.