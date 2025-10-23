ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Apple verliest Britse rechtszaak over hoge commissies appmakers

Economie
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 20:56
anp231025222 1
LONDEN (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - Apple heeft in het Verenigd Koninkrijk een belangrijke rechtszaak verloren. Het zogenoemde Competition Appeal Tribunal oordeelde donderdag dat Apple zijn dominante positie op de markt heeft misbruikt door app-ontwikkelaars oneerlijke commissies in rekening te brengen. Deze uitspraak kan het Amerikaanse techbedrijf veel geld kosten.
Advocaten van Rachael Kent, de hoofdeiser in de zaak die in 2021 werd aangespannen, schatten dat Apple mogelijk meer dan 1,5 miljard pond moet betalen om tientallen miljoenen gebruikers te compenseren. Omgerekend is dat ruim 1,7 miljard euro.
De aanklacht in de zaak stelde dat miljoenen "gebonden" iPhone- en iPad-gebruikers de prijs betaalden voor "exorbitante" commissies die Apple rekende voor aankopen in zijn App Store. Apple ontkende de beschuldigingen.
Schadevergoeding
Tijdens een hoorzitting volgende maand wordt bepaald hoe de schadevergoeding wordt berekend. Ook wordt dan duidelijk of Apple toestemming krijgt om nog in beroep te gaan.
In de Europese Unie en de Verenigde Staten staat het bedrijf ook onder veel druk van toezichthouders over de hoge commissies voor appmakers. Maar hier zijn nog geen massaclaims van deze omvang toegewezen.
De uitspraak van donderdag is de tweede Britse tegenslag in twee dagen voor Apple. Woensdag verklaarde de Britse mededingingswaakhond dat Apple, samen met Google, een "strategische marktpositie" heeft op het gebied van smartphones en tablets vanwege de grote dominantie van beide bedrijven. De Competition and Markets Authority (CMA) zei dat Apple en Google daarom te maken zouden krijgen met strengere regulering van diensten op hun mobiele platforms.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

159890225_m

Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen

ANP-536660685

Verraad? Esmah Lahlah, tweede op de GL/PvdA-lijst, heeft stiekem gesolliciteerd naar een andere baan

shutterstock_2522069435

Er kunnen miljoenen huizen bij zonder veel te bouwen en nieuwe steden

ANP-537372625

Vergeet de sinaasappel: deze 5 vruchten bevatten veel meer vitamine C

Loading