Burgemeester: Trump zegt inzet troepen in San Francisco af

door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 21:00
SAN FRANCISCO (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat toch geen federale troepen inzetten in San Francisco, zegt de burgemeester van de stad, Daniel Lurie. Hij meldde op X te hebben gebeld met Trump. Minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem zou dit daarna hebben bevestigd. San Francisco staat bekend om zijn problemen met daklozen en drugsverslaafden.
"Ik heb duidelijk gemaakt dat sinds mijn aanstelling de veiligheid van bewoners mijn prioriteit is", schreef de burgemeester. Er is volgens hem werk te doen en hij zou samenwerkingen met onder andere de FBI en het Openbaar Ministerie verwelkomen om zo drugs en drugshandelaren van de straten te krijgen, "maar de inzet van militairen en een gemilitariseerde immigratiedienst in onze stad zal ons herstel belemmeren".
In het gesprek met Trump zou de president duidelijk hebben gezegd alle plannen voor een federale inzet in de stad af te zeggen. Zondag meldde Trump nog in een tv-interview dat hij troepen wilde sturen. De Nationale Garde is onder andere al ingezet in Los Angeles en Washington. Rechters blokkeerden de inzet in Chicago en Portland.
