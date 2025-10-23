ECONOMIE
Bontenbal, Timmermans en Yeşilgöz verdedigen uitsluiten Wilders

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 20:50
bijgewerkt om donderdag, 23 oktober 2025 om 20:57
Henri Bontenbal, Frans Timmermans en Dilan Yeşilgöz verdedigden in het SBS6-verkiezingsdebat donderdag dat ze Geert Wilders uitsluiten. De leiders van respectievelijk CDA, GroenLinks-PvdA en VVD willen alle drie niet met de PVV in een nieuwe coalitie.
Timmermans heeft "principiële redenen" voor het uitsluiten, zoals de PVV-standpunten over moslims. Maar hij zei ook dat Wilders in het kabinet-Schoof "hele incapabele mensen" heeft geleverd.
Volgens Bontenbal "hunkert" Nederland naar een stabiel kabinet. "Wilders is misschien wel de beste megafoon van de onvrede, maar als politicus moet je meer doen dan de beste megafoon zijn." Dat noemde Wilders een "grove belediging".
Yeşilgöz herhaalde haar verhaal dat Wilders is weggelopen. "Eén keer is toeval, twee keer is een patroon." Wilders vertelde zoals vaker dat hij wegliep omdat hij geen steun kreeg voor zijn tienpuntenplan om asielzoekers te weren. Volgens Wilders hebben mensen "schoon genoeg" van partijen die elkaar uitsluiten.
