Apple verwijdert VPN-diensten van appwinkel in Rusland

MOSKOU (ANP/RTR) - Apple heeft 25 apps van VPN-diensten van zijn App Store in Rusland verwijderd, meldt het Russische persbureau Interfax. Miljoenen mensen in dat land gebruiken een VPN-verbinding om censuur door de overheid te omzeilen, maar toezichthouder Roskomnadzor wil VPN-diensten helemaal laten verdwijnen.

De Amerikaanse techgigant zou de apps volgens een Russische parlementariër hebben verwijderd omdat dit moest van de toezichthouder. Via een VPN-verbinding kunnen Russen bijvoorbeeld artikelen lezen waarin kritiek op de overheid wordt geuit of onafhankelijke informatie vinden over de oorlog die het land in Oekraïne voert.

Verslaggevers van persbureau Reuters in Rusland bevestigen dat Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN en NordVPN niet meer in de appwinkel van Apple staan. Apple heeft niet gereageerd op een verzoek van Reuters.