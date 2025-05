Apple vraagt rechter om uitstel bevel tot openstelling appwinkel

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Apple probeert uitstel te krijgen voor een gerechtelijk bevel dat het bedrijf verplicht om zijn appwinkel open te stellen voor betalingsopties van andere partijen. Het techconcern reageerde daarmee op de uitspraak van een rechter in de staat Californië. Die oordeelde begin deze maand dat de iPhone-maker moet stoppen met het heffen van commissies op aankopen buiten de App Store.

Apple gaat in beroep tegen die uitspraak en verzoekt de rechtbank om uitstel van het bevel. De veranderingen die Apple moet doorvoeren kunnen een flinke impact hebben op de miljarden dollars die het jaarlijks met zijn appwinkel verdient. "De uitspraak van de Amerikaanse districtsrechter veroorzaakt ernstige, onherstelbare schade voor het bedrijf", meldde Apple in een document dat woensdagavond bij het Amerikaanse Hof van Beroep is ingediend.