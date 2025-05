TenneT breidt slim gebruik hoogspanningsnet verder uit

ARNHEM (ANP) - TenneT wil het hoogspanningsnet dit jaar nog slimmer gaan gebruiken door handig in te spelen op de weersomstandigheden. Vorig jaar kondigde de netbeheerder al aan een oplossing gevonden te hebben om het net efficiënter te gebruiken. Op tien hoogspanningsverbindingen is die nieuwe oplossing al mogelijk gemaakt. TenneT wil dat het eind dit jaar op twintig verbindingen het geval is, heeft de netbeheerder donderdag bekendgemaakt.

De ingrepen zijn nodig vanwege het overvolle stroomnet in Nederland. Bij deze oplossing installeert TenneT sensoren om de temperatuur en de 'doorhang' van de kabels te meten. Bij gunstig weer kunnen ze meer stroom transporteren dan waarvoor ze eigenlijk zijn ontworpen. "Wind en een lagere buitentemperatuur zorgen voor extra koeling en minder doorhang van de lijnen. Bij meer wind kunnen de lijnen meer ampère aan en tot gemiddeld 30 procent meer elektriciteit vervoeren", legt operationeel directeur Maarten Abbenhuis uit.