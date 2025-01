Apple zakt op Wall Street na rapport over smartphoneverkoop China

NEW YORK (ANP) - Apple behoorde donderdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Marktonderzoeker Canalys meldde dat het techconcern in 2024 niet langer de grootste smartphoneverkoper in China was. Apple is op die belangrijke markt ingehaald door zijn Chinese concurrenten Vivo en Huawei. Op Wall Street daalde het aandeel van Apple 4 procent.

Apple verscheepte volgens Canalys afgelopen jaar 42,9 miljoen smartphones naar China, vooral toestellen van de iPhone 16 die het techconcern in september lanceerde. Dat is 17 procent minder dan in 2023. Canalys wijt dit aan toegenomen concurrentie van Chinese merken. Vivo en Huawei kregen vorig jaar volgens de marktonderzoeker een groter aandeel in China dan Apple, respectievelijk 17 en 16 procent. Het marktaandeel van Apple daalde naar 15 procent.

De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 43.153,13 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent op 5937,34 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,9 procent naar 19.338,29 punten. Woensdag gingen de indices nog flink omhoog. Beleggers reageerden toen opgelucht op nieuwe inflatiecijfers, die de verwachting verhoogden dat de Federal Reserve de rente verder kan verlagen.