Bloomberg: fusiegesprekken mijnbouwers Rio Tinto en Glencore

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De grote internationale mijnbouwers Rio Tinto en Glencore hebben gesprekken gevoerd over een mogelijke fusie. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Die onderhandelingen zouden volgens Bloomberg kunnen leiden tot de grootste fusiedeal in de mijnbouwsector ooit.

Rio Tinto is Brits-Australisch en Glencore, dat ook in grondstoffen handelt, is gevestigd in Zwitserland. Volgens ingewijden vonden die gesprekken recent plaats. Het is volgens Bloomberg niet duidelijk of de bedrijven nog steeds praten over een eventuele samenvoeging.

Rio Tinto is het op één na grootste mijnbouwbedrijf ter wereld met een beurswaarde van ongeveer 103 miljard dollar. Glencore is ongeveer 55 miljard dollar waard. Als ze samengaan, zouden ze in waarde marktleider BHP voorbijstreven. BHP is circa 126 miljard dollar waard. Rio Tinto en Glencore zijn producenten van onder meer koper en andere metalen.

In 2014 verwierp Rio Tinto nog een overnamebod door Glencore.