Van Hijum wil geen bandbreedte geven voor asielmigratie

DEN HAAG (ANP) - Minister Eddy van Hijum wil, ook na aandringen van veel partijen in de Tweede Kamer, geen aantallen asielmigranten vaststellen waar het kabinet de komende jaren op gaat sturen. Bij dit type migratie is dat niet zo zinvol, omdat dit "minder stuurbaar" is dan bijvoorbeeld arbeids- of studiemigratie, zei de bewindsman in een Kamerdebat over demografische ontwikkelingen.

Een staatscommissie die zich boog over de veranderende bevolkingssamenstelling in de komende decennia, adviseerde om voor ieder type migratie een bandbreedte vast te stellen waar het aantal nieuwkomers binnen zou moeten blijven. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet dit advies omarmt, maar Van Hijum heeft daar bedenkingen bij.

Bij arbeids- en studiemigratie kan hij zich voorstellen dat het nut heeft om af te bakenen hoe groot de instroom ongeveer mag zijn. Maar bij asielmigratie ligt dat moeilijker, omdat die aantallen ook afhankelijk zijn van ontwikkelingen in andere landen. Van Hijum wees erop dat bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne en de strijd in Syrië grote vluchtelingenstromen op gang brachten.

Het kabinet beloofde eerder de komende jaren te gaan aansturen op een "gematigde" groei van de bevolking, naar 19 tot 20 miljoen mensen in 2050. Daarbij past volgens Van Hijum een jaarlijks migratiesaldo van 40.000 tot 60.000 mensen. Daarmee gaf de minister eigenlijk al een bandbreedte voor de totale jaarlijkse migratie. Hoe hij verder tegemoet kan komen aan de wens van de Kamer, laat Van Hijum voor de zomer weten.