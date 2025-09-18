ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Arbeidsinspectie legt Gelders uitzendbureau twee maanden stil

Economie
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 11:56
anp180925077 1
DEN HAAG (ANP) - De Arbeidsinspectie legt een uitzendbureau uit Gelderland tijdelijk stil, omdat de betalingen aan uitzendkrachten en de administratie van het bedrijf niet op orde waren. Het uitzendbureau mag vanwege de overtredingen twee maanden geen personeel uitlenen en krijgt een boete van 153.000 euro.
Een eerder onderzoek van de Arbeidsinspectie leidde al tot een boete van 10.000 euro en een waarschuwing dat de activiteiten mogelijk zouden worden stilgelegd. Bij verder onderzoek vorig jaar vond de inspectie dezelfde ernstige overtredingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). "Het uitzendbureau overlegde geen volledige administratie, waardoor inspecteurs niet konden controleren of de uitzendkrachten het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag ontvingen", legt de Arbeidsinspectie uit.
De Arbeidsinspectie zegt niet om welk uitzendbureau het gaat, maar wel dat het bedrijf niet gecertificeerd was of lid van een branchevereniging.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

Loading