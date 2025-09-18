Arbeidsinspectie legt Gelders uitzendbureau twee maanden stil

DEN HAAG (ANP) - De Arbeidsinspectie legt een uitzendbureau uit Gelderland tijdelijk stil, omdat de betalingen aan uitzendkrachten en de administratie van het bedrijf niet op orde waren. Het uitzendbureau mag vanwege de overtredingen twee maanden geen personeel uitlenen en krijgt een boete van 153.000 euro.

Een eerder onderzoek van de Arbeidsinspectie leidde al tot een boete van 10.000 euro en een waarschuwing dat de activiteiten mogelijk zouden worden stilgelegd. Bij verder onderzoek vorig jaar vond de inspectie dezelfde ernstige overtredingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). "Het uitzendbureau overlegde geen volledige administratie, waardoor inspecteurs niet konden controleren of de uitzendkrachten het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag ontvingen", legt de Arbeidsinspectie uit.

De Arbeidsinspectie zegt niet om welk uitzendbureau het gaat, maar wel dat het bedrijf niet gecertificeerd was of lid van een branchevereniging.