Jetten verwijt JA21 in Europa op de nee-stand te staan

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten verwijt Joost Eerdmans van JA21 dat hij in Europa op de nee-stand staat. Hij zegt "nee tegen Europese samenwerking om ons veilig te houden", zei Jetten tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Eerdmans antwoordde dat hij wel degelijk voor meer samenwerking is, maar dat hij een Europees leger of gezamenlijke schulden niet ziet zitten.

"JA21 is voor een heel stevig defensieapparaat, ook aan de oostkant van de unie", lichtte de JA21-leider toe. Hij vindt het ook goed dat Nederland bijvoorbeeld F-35's heeft gestationeerd in Polen. Maar die samenwerking heeft wat Eerdmans betreft een grens. "Ik moet er niet aan denken dat wij afhankelijk zijn van Frankrijk of Duitsland voor het uitsturen van onze militairen, daar moeten we gewoon niet aan beginnen."

Ook Jetten wil zulke beslissingen bij Nederland houden. Maar hij schaamt zich "kapot" omdat Europa militair afhankelijk is van de VS en wil dat met intensieve Europese samenwerking veranderen.