Kleine partijen houden zonder veel discussie hun betoog

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 11:38
DEN HAAG (ANP) - Bij het vervolg van de Algemene Politieke Beschouwingen hielden de overgebleven kleine partijen die woensdag niet aan de beurt kwamen zonder veel discussie hun betoog. Pas na drie kwartier stond het eerste Tweede Kamerlid bij de interruptiemicrofoon. BBB-leider Caroline van der Plas vroeg Mirjam Bikker van de ChristenUnie of ze landbouwonderwerpen ook niet meer wil behandelen voor de verkiezingen. Andere partijen willen dat, tot onvrede van BBB.
Bikker zei dat ze niet bij de vergadering was waarin dit is besloten en wees erop dat hier later nog over wordt gestemd. Ze is van plan om "zo min mogelijk" controversieel te verklaren, zoals het niet behandelen van onderwerpen na een kabinetsval heet.
Daarvoor hield Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) een betoog over Gaza en dierenwelzijn en pleitte Lidewij de Vos (FVD) voor een rigoureuze omslag in onder andere het migratiebeleid. Chris Stoffer (SGP) vergeleek het kabinet-Schoof aan de hand van een psalm met een herder en zijn schapen.
