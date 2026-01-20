ECONOMIE
Arbeidsinspectie: nachtwerk op het spoor moet veiliger

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 14:18
anp200126157 1
DEN HAAG (ANP) - Er is te weinig aandacht voor de veiligheid bij nachtwerk op het Nederlandse spoor, constateert de Arbeidsinspectie. De inspectie ziet meerdere verbeterpunten, werd dinsdag naar buiten gebracht.
Het ontbreekt bij nachtarbeid vaak aan overzicht van alle werkzaamheden. De Arbeidsinspectie wijst op het dodelijke ongeval in Voorschoten in 2023, waarbij meerdere aannemers gelijktijdig aan het werk waren.
In de nachtelijke uren wordt er veel gebruikgemaakt van zzp'ers, bijna de helft van de mensen die 's nachts op het spoor werkt is zelfstandige. Hier is te weinig zicht op de werkuren en of zij overdag ook andere werkzaamheden uitvoeren. De Arbeidsinspectie wijst op het risico van een te lange werktijd.
Van de betrokken bedrijven heeft slechts 1 op de 12 in de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie aandacht voor nachtarbeid, komt verder naar voren. De Arbeidsinspectie ziet dat deze inventarisaties vooral gericht zijn op het voorkomen van aanrijdingen en elektrocutie, en niet op risico's van bijvoorbeeld vermoeidheid.
