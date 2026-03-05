Trump: Iran wil een akkoord sluiten

WASHINGTON (ANP/RTR) - Iran heeft contact gezocht met de Verenigde Staten om een akkoord te sluiten. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump donderdag op een bijeenkomst met het voetbalteam Inter Miami in het Witte Huis. Trump zei dat zijn reactie was: "Jullie zijn een beetje laat."

De Iraanse missie bij de Verenigde Naties wilde niet reageren op deze opmerking van de Amerikaanse president.

De Amerikaanse strijdkrachten maakten bekend meer dan dertig Iraanse schepen tot zinken te hebben gebracht sinds de aanvallen van Israël en de VS zijn begonnen, afgelopen zaterdag. Een van de schepen, een droneschip, staat in brand.

Admiraal Brad Cooper, commandant van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten, zei dat de Iraanse aanvallen met ballistische raketten met 90 procent zijn afgenomen sinds de eerste dag van de oorlog.

Trump zei op de bijeenkomst in het Witte Huis ook dat hij eerst de oorlog in Iran wil voltooien en zich dan tot Cuba wil richten. Volgens hem is ook Cuba zeer bereid om een akkoord te sluiten.