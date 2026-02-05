ECONOMIE
ArcelorMittal rekent op herstel winst in EU na ingrepen Brussel

door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 7:54
LUXEMBURG (ANP) - ArcelorMittal is positiever gestemd over de vraag naar staal in Europa na maatregelen die de Europese Unie vorig jaar heeft genomen. Een CO2-taks aan de buitengrenzen van de EU en een aangescherpt quotum "herstellen de winstgevendheid" van de grootste staalproducent van Europa, schrijft het concern bij zijn kwartaalcijfers.
Na de invoering van hoge importheffingen voor staal door de Amerikaanse president Donald Trump vreesde de Europese staalindustrie dat de eigen markt zou worden overspoeld met goedkoop Chinees staal. Brussel verkleinde daarop de hoeveelheid staal die heffingsloos het landenblok in mocht en verdubbelde de importbelasting op de rest naar 50 procent.
ArcelorMittal-topman Aditya Mittal zegt dat de protectionistische maatregelen hard nodig waren. Het concern, met grote fabrieken in bijvoorbeeld België, Frankrijk en Spanje, verwacht flink te profiteren van de extra vraag naar staal uit de EU. Dat is naar verwachting na de eerste helft van 2026 terug te zien in de resultaten.
