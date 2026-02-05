ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Japanse atoombomoverlevenden bezorgd over verlopen nucleair pact

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 8:18
anp050226061 1
TOKIO (ANP/AFP) - Japanse atoombomoverlevenden hebben de vrees uitgesproken dat de wereld afstevent op een nucleair conflict. Dat gebeurde bij het verlopen van de laatst overgebleven afspraken over kernwapenbeheersing tussen de Verenigde Staten en Rusland.
"In de huidige situatie heb ik het gevoel dat we in de nabije toekomst daadwerkelijk een nucleaire oorlog zullen meemaken en op weg zijn naar vernietiging", zei de 93-jarige Terumi Tanaka van Nihon Hidankyo. Die organisatie van overlevenden van Amerikaanse nucleaire aanvallen won in 2024 de Nobelprijs voor de Vrede.
In Japan vielen in 1945 door de inzet van atoombommen naar schatting 140.000 doden in Hiroshima en nog eens 74.000 in Nagasaki. Het was de enige keer dat kernwapens zijn gebruikt in oorlogsvoering.
Tanaka zei bezorgd te zijn dat sommige mensen tegenwoordig nauwelijks meer stilstaan bij de kernwapenarsenalen van hun land. "Ze zouden het zelfs kunnen zien als bewijs dat ze een grootmacht zijn. Dat is een enorme vergissing."
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

Loading