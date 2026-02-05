Japanse atoombomoverlevenden bezorgd over verlopen nucleair pact

TOKIO (ANP/AFP) - Japanse atoombomoverlevenden hebben de vrees uitgesproken dat de wereld afstevent op een nucleair conflict. Dat gebeurde bij het verlopen van de laatst overgebleven afspraken over kernwapenbeheersing tussen de Verenigde Staten en Rusland.

"In de huidige situatie heb ik het gevoel dat we in de nabije toekomst daadwerkelijk een nucleaire oorlog zullen meemaken en op weg zijn naar vernietiging", zei de 93-jarige Terumi Tanaka van Nihon Hidankyo. Die organisatie van overlevenden van Amerikaanse nucleaire aanvallen won in 2024 de Nobelprijs voor de Vrede.

In Japan vielen in 1945 door de inzet van atoombommen naar schatting 140.000 doden in Hiroshima en nog eens 74.000 in Nagasaki. Het was de enige keer dat kernwapens zijn gebruikt in oorlogsvoering.

Tanaka zei bezorgd te zijn dat sommige mensen tegenwoordig nauwelijks meer stilstaan bij de kernwapenarsenalen van hun land. "Ze zouden het zelfs kunnen zien als bewijs dat ze een grootmacht zijn. Dat is een enorme vergissing."