Olieprijzen dalen na aankondiging kernoverleg tussen Iran en VS

DEN HAAG (ANP) - De olieprijzen zijn donderdag voor het eerst in drie dagen gedaald nadat Iran had bevestigd dat vrijdag onderhandeld wordt met de VS over het kernprogramma van het land. Hierdoor is het risico van Amerikaanse militaire aanvallen op Iran, lid van oliekartel OPEC, afgenomen. De gesprekken vinden vrijdagochtend plaats in de Omaanse hoofdstad Muscat.

Brent-olie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, is donderdag met ruim 2 procent gedaald tot minder dan 68 dollar per vat. Een dag eerder schoot de olieprijs nog bijna 5 procent omhoog. De prijs van een vat Amerikaanse olie, West Texas Intermediate (WTI), zakte met 2,2 procent tot 63,72 dollar.

Olie werd de afgelopen dagen flink duurder na de dreigementen van president Donald Trump tegen Iran. Hij riep Teheran woensdag op een nucleaire overeenkomst te sluiten, want anders zou het olierijke land militaire aanvallen riskeren.