Armoede in Nederland toegenomen na wegvallen energietoeslag

DEN HAAG (ANP) - De armoede in Nederland is vorig jaar toegenomen, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat kwam onder andere doordat de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen in 2024 wegviel. Die regeling zorgde in de voorgaande twee jaar juist voor een daling van de armoede.

Vorig jaar waren 551.000 mensen arm, oftewel 3,1 procent van de bevolking. Dat was een jaar eerder nog 2,7 procent. Het gaat om mensen die na de aftrek van een aantal vaste lasten te weinig geld overhouden om basisbehoeften als eten, kleding en sociale activiteiten te kunnen betalen. Voor een alleenstaand persoon lag die grens vorig jaar op 1600 euro per maand.

Het CBS merkt op dat het aantal kinderen dat in armoede leeft niet daalde, maar ook niet steeg. Hun aandeel bleef gelijk op 2,8 procent van alle kinderen. Het statistiekbureau wijst erop dat het kindgebonden budget vorig jaar omhoogging.

Bijna-arme

Naast arme mensen was er vorig jaar ook een groep van 1,1 miljoen bijna-arme mensen in Nederland. Zij leven in huishoudens met een inkomen dat 25 procent boven de armoedegrens ligt en waarvan het spaargeld en ander bezit onder de armoedegrens zit. In 2018 waren er nog 1,5 miljoen bijna-armen.

Het CBS beschrijft ook de omstandigheden bij huishoudens die weinig te besteden hebben. Bijna de helft van de arme en bijna-arme mensen kan familie of kennissen niet te eten vragen. De meesten van hen kunnen ook geen onverwachte grote uitgave doen, versleten meubels vervangen of regelmatig nieuwe kleren kopen. Een kwart van de arme en bijna-arme mensen woont in een huishouden met problematische schulden.

Ook hebben mensen die onder of net boven de armoedegrens leven vaker gezondheidsproblemen. Vier op de tien mensen uit deze groep zegt dat hun gezondheid niet goed is, tegenover twee op de tien bij huishoudens met meer geld. De levensverwachting van mannen met weinig geld is negen jaar korter dan van mannen met meer geld. Bij vrouwen is dat verschil zeven jaar.