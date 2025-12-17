Tubbergen betreurt dat inwoners zich niet genoeg gehoord voelden

TUBBERGEN (ANP) - De gemeente Tubbergen betreurt het dat inwoners van het dorp Albergen het gevoel hebben dat er niet naar hen is geluisterd toen ze enkele jaren geleden klaagden over de komst van een asielzoekerscentrum. Burgemeester Anko Postma wil het vertrouwen herstellen, zegt hij naar aanleiding van een oordeel van de Nationale ombudsman.

Het Rijk had in 2022 een oud hotel in Albergen aangewezen als asielzoekerscentrum. Het was de eerste keer dat dit vanuit Den Haag werd opgelegd. De plannen leidden tot veel onrust in het dorp. De ombudsman vindt dat Tubbergen niet goed is omgegaan met de klachten van de inwoners over de opvang. Zij kregen advocaten tegenover zich die alleen naar de wetten keken. Voor de emoties van de burgers was geen aandacht. Bovendien moesten de inwoners te lang wachten op een reactie op hun klachten. Dat was "niet behoorlijk", oordeelt de ombudsman.

Burgemeester Postma zegt dat ambtenaren, gemeenteraadsleden, wethouders en hijzelf werden bedreigd na de aankondiging van een azc. Daarom besloot de gemeente om hier op een bepaalde manier mee om te gaan. "Achteraf constateren we dat onze aanpak als afstandelijk kon overkomen en dat een aantal inwoners zich niet gehoord voelde. Wij willen leren van deze ervaring."