Artiest zegt dat UMG haar miljoenen dollars verschuldigd is

DEN HAAG (ANP) - Universal Music Group (UMG) is Iggy Azalea miljoenen dollars verschuldigd, zo stelt de voormalige artiest. In een bericht op X meldt Azalea dat ze nooit royalty's heeft ontvangen van haar voormalige platenlabel voor haar muziek buiten de Verenigde Staten. "Ze zijn me miljoenen dollars aan achterstallige betalingen verschuldigd, die ze eigenlijk van me gestolen hebben, aangezien ik volgens mijn contract recht heb op betaling", aldus Azalea.

De advocaten van UMG zouden haar een bod hebben gedaan van 18.000 dollar (ruim 16.000 euro) om te schikken, meldt Azalea. "Ik hoor dat dit een gebruikelijke reactie is van hun advocaten en dat ze uiteindelijk, na voor de rechter te verschijnen, miljoenen betalen zoals ze horen te doen."

Volgens Azalea, die vorig jaar haar muziekcarrière beëindigde, heeft UMG meer artiesten niet volgens de afspraken betaald. "Ik wil publiekelijk zeggen dat ik vind dat Universal Music criminelen zijn die actief hun artiesten voortdurend uitbuiten voor eigen gewin. Het is het smerigste bedrijf en ze doen dit bij heel veel artiesten die helaas niet de middelen hebben om te vechten voor wat hen toekomt, waardoor ze ermee wegkomen."

UMG was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.