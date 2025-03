INDIAN WELLS (ANP) - Jack Draper heeft het tennistoernooi van Indian Wells winnend afgesloten. De 23-jarige Brit rekende in de eindstrijd overtuigend af met de 21-jarige Deen Holger Rune: 6-2 6-2. De partij duurde 1 uur en 9 minuten.

Draper, de nummer 14 van de wereld, had in de halve eindstrijd voor een verrassing gezorgd door in drie sets te winnen van de als tweede geplaatste Spanjaard Carlos Alcaraz.