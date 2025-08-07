ECONOMIE
Rabobank zet geen geld opzij voor mogelijke straf witwasdossier

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 9:10
UTRECHT (ANP) - Rabobank zet geen geld opzij voor een dreigende boete voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. Het Openbaar Ministerie (OM) dagvaardde de bank eerder dit jaar op verdenking van jarenlange overtredingen van de wet die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. Financieel topman Bas Brouwers durft nog geen bedrag te plakken op de mogelijke uitkomst van die zaak. Daarvoor is nu nog "te veel onzekerheid".
Rabobank schrijft in zijn halfjaarverslag wel dat de impact "significant" kan zijn. Bij de andere banken speelden eerder vergelijkbare zaken. Zij lieten het niet op een rechtsgang aankomen. ING trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro en ABN AMRO betaalde in 2021 bij een schikking 480 miljoen euro.
Ook Rabobank heeft met OM gepraat, geeft topman Stefaan Decraene aan. Maar volgens hem zinde het OM op een te hoge boete. "Als wij vinden dat het bedrag buitensporig is, dan zijn wij niet bereid die schikking te doen."
