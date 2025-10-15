ECONOMIE
ASML bij sterkste stijgers in AEX na cijfers

Economie
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 17:43
AMSTERDAM (ANP) - ASML is woensdag tussen de koplopers in de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam geëindigd. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven presenteerde zijn kwartaalresultaten, die in de smaak vielen bij beleggers. Het aandeel noteerde aan het einde van de handelsdag 3,1 procent hoger.
ASML boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 7,5 miljard euro, iets minder dan in het voorgaande kwartaal, maar binnen de verwachtingen. Onder de streep bleef daar 2,1 miljard euro nettowinst van over. Het bedrijf sprak wel de verwachting uit dat de omzet in China volgend jaar sterk terugloopt. Dat komt volgens ASML doordat klanten in dat land dit en vorig jaar al veel aankopen hebben gedaan.
De AEX sloot 0,6 procent hoger op 955,21 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 913,63 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt leverden tot 0,3 procent in.
