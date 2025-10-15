Voormalig basketballer en coach Wiel (74) overleden

DEN BOSCH (ANP) - Voormalig basketballer en bondscoach Randy Wiel is op 74-jarige leeftijd overleden, meldt zijn oude club Den Bosch. De op Curaçao geboren Wiel was van 1991 tot 1993 bondscoach van Oranje. Als speler kwam hij 53 keer in actie voor het Nederlands team.

Wiel werkte als coach ook veel in de Verenigde Staten. Hij was onder meer verbonden aan de technische staf van NBA-club Los Angeles Lakers. In Nederland leidde hij EiffelTowers Den Bosch tijdens zijn dienstverband van 2005 tot 2009 twee keer naar het landskampioenschap.