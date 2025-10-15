ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voormalig basketballer en coach Wiel (74) overleden

Sport
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 18:21
anp151025162 1
DEN BOSCH (ANP) - Voormalig basketballer en bondscoach Randy Wiel is op 74-jarige leeftijd overleden, meldt zijn oude club Den Bosch. De op Curaçao geboren Wiel was van 1991 tot 1993 bondscoach van Oranje. Als speler kwam hij 53 keer in actie voor het Nederlands team.
Wiel werkte als coach ook veel in de Verenigde Staten. Hij was onder meer verbonden aan de technische staf van NBA-club Los Angeles Lakers. In Nederland leidde hij EiffelTowers Den Bosch tijdens zijn dienstverband van 2005 tot 2009 twee keer naar het landskampioenschap.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-482217398

Man die met fakkel voor deur Kaag stond weigert cel in te gaan

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

shutterstock_1950836218

Hoe weet je of bevroren brood nog goed is?

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

Loading