ASML boekt recordomzet in 2025 en voorziet verdere groei in 2026

Economie
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 7:27
anp280126047 1
VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinemaker ASML heeft vorig jaar een recordomzet behaald van 32,7 miljard euro, een stijging van 16 procent vergeleken met het voorgaande jaar. Volgens het Veldhovense bedrijf was het laatste kwartaal van 2025 "bijzonder sterk" met een stijging tot 9,7 miljard euro.
Topman Christophe Fouquet verwacht dat 2026 "weer een groeijaar" wordt, met een omzet van tussen de 34 miljard en 39 miljard euro. De omzet in het eerste kwartaal van dit jaar komt naar verwachting uit tussen de 8,2 miljard en 8,9 miljard euro.
De orderontvangst groeide in 2025, van bijna 36 miljard euro in 2024, tot 38,8 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 9,6 miljard, ten opzichte van 7,6 miljard euro in 2024.
