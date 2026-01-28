Jonge vrouwen naar buitenland voor extreme buikoperaties voor ziektes die ze niet hebben

Jonge vrouwen met onverklaarbare buikklachten zoeken vaker hun toevlucht tot artsen in het buitenland. Ze vinden dat ze in Nederland niet de juiste diagnose of behandeling krijgen en wijken daarom uit naar commerciële klinieken over de grens. Daar ondergaan ze soms extreme, peperdure operaties. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories en Nieuwsuur.

Via sociale media wijzen patiënten elkaar op de mogelijkheden in andere landen. Zo kwamen tientallen Nederlandse patiënten de afgelopen jaren uit bij een Spaanse vaatchirurg in Málaga. Hij opereerde een deel van hen aan een aandoening die ze volgens Nederlandse artsen niet hebben.

"We weten dat mensen in Spanje geopereerd zijn aan het syndroom waarvan wij aangetoond hadden dat dat er niet was of dat het klachtenpatroon er totaal niet bij paste", zegt hoogleraar vaatchirurgie Bob Geelkerken namens de beroepsvereniging.

De beroepsverenigingen van maag-darm-leverartsen, kinderartsen en vaatchirurgen waarschuwen voor de gevolgen van deze ingrijpende operaties, zoals het afsterven van een stuk darm of infecties in de bloedbaan. Bij terugkomst zijn meerdere patiënten voor hun complicaties in een Nederlands ziekenhuis behandeld.