ASML denkt geen productie naar VS te verplaatsen om heffingen

VELDHOVEN (ANP) - ASML onderzoekt manieren om de gevolgen van Amerikaanse importheffingen zoveel mogelijk te beperken, maar het is onwaarschijnlijk dat de chipmachinefabrikant productie-activiteiten naar de Verenigde Staten verplaatst. "Zoiets doe je niet in een paar maanden, maar kost jaren en er zijn gemakkelijkere manieren om de gevolgen te beperken", zegt financieel topman Roger Dassen.

ASML haalt onderdelen uit veel andere landen, maar zet zijn machines voornamelijk in Nederland in elkaar. "A omdat de capaciteiten hier zijn, en B omdat de toeleveringsketen hier zit", zegt Dassen. ASML kijkt ook hoe het wereldwijde netwerk van leveranciers kan inspelen op importheffingen, voegt hij toe. "In zoverre dat we leveranciers hebben met capaciteiten in de VS. Dat kan een van de manieren zijn om de blootstelling te beperken." Dassen oppert ook dat het instellen van vrijhandelszones tussen Amerikaanse vestigingen en Nederland hogere kosten door importheffingen kan beperken.