ASML licht hoger op afwachtend Damrak na hogere omzetverwachting

AMSTERDAM (ANP) - Chipmachinemaker ASML ging woensdag bij de opening van het Damrak licht omhoog na de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Het concern rekent voor dit jaar op een hogere omzet dan eerder aangegeven. De omzetverwachting voor het huidige tweede kwartaal is echter beneden de verwachtingen van marktkenners.

ASML profiteert van de forse investeringen van techbedrijven in nieuwe datacenters voor de ontwikkeling van AI. Daardoor is de vraag naar chips groter dan wat fabrikanten kunnen leveren. ASML stond na enkele minuten handel 0,1 procent hoger.

De hoofdindex van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam stond een fractie lager op 1019 punten. De MidKap ging 0,5 procent omhoog tot 1017 punten.