Nederland en Duitsland intensiveren aanpak zwaar vuurwerk

DÜSSELDORF (ANP) - Nederland en Duitsland gaan nog intensiever samenwerken om de verspreiding en het gebruik van zwaar illegaal vuurwerk tegen te gaan. Dat meldt de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten, voorzitter van het Offensief tegen Explosies. Ze is woensdag met vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het OM aanwezig voor overleg met de Duitse autoriteiten op het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in Düsseldorf.

Door de aanpak van de illegale handel, het vervoer en de opslag van zwaar vuurwerk hopen de overheden aanslagen met explosieven verder tegen te gaan. Het zware vuurwerk dat wordt gebruikt, wordt elders in Europa geproduceerd, veelal in Duitsland opgeslagen en vanuit daar illegaal naar Nederland vervoerd.

"Het gebruik van zwaar vuurwerk voor aanslagen en andere vormen van ondermijnende criminaliteit stopt niet bij de grens", aldus Schouten. "Nederland en Duitsland delen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om onze dorpen en steden veilig te houden. Alleen door nauwe samenwerking, kennisdeling en een vastberaden gezamenlijke aanpak kunnen we deze dreiging terugdringen en de veiligheid van onze inwoners duurzaam versterken."

Samen met andere Europese landen pleit het Offensief voor strengere Europese regelgeving en aanscherping van de pyrorichtlijn, waarin de Europese regels en afspraken over vuurwerk zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld door een verbod in te stellen op de productie van extreem hard knalvuurwerk of een maximum te stellen aan de hoeveelheid kruit en flitspoeder in zwaar vuurwerk.