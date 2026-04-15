Verkopen bij modebedrijf Hermès vallen tegen door Iranoorlog

PARIJS (ANP) - Het Franse modebedrijf Hermès had in het afgelopen kwartaal last van de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon. De verkoop van zijn dure tassen, sjaals en andere accessoires in het Midden-Oosten en Frankrijk viel tegen doordat minder mensen geld uitgaven aan de Birkin- en Kelly-handtassen en andere producten van Hermès door het conflict.

Veel mensen hebben het Midden-Oosten verlaten sinds het begin van de oorlog om terug te keren naar hun thuisland. Vooral in de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Qatar en Bahrein verkocht Hermès minder door de oorlog. De opbrengsten van het bedrijf in de regio waaronder het Midden-Oosten valt, daalden met bijna 6 procent vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar naar 160 miljoen euro.

In Frankrijk verdiende het bedrijf 2,8 procent minder doordat er minder toeristen waren. De luxeproducten van Hermès zijn onder andere te koop op luchthavens. De tassen die het bedrijf verkoopt, kosten minstens 10.000 dollar.