ASML profiteert van AI-investeringen en scherpt verwachtingen aan

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinemaker ASML heeft zijn omzet en winst afgelopen kwartaal weer verder opgevoerd. Daarbij is de omzetverwachting voor het hele jaar aangescherpt. Volgens topman Christophe Fouquet profiteerde de Veldhovense onderneming wederom van de almaar toenemende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie (AI).

ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografiesystemen waarmee chipconcerns de voor AI-toepassingen benodigde chips kunnen maken. Het bedrijf rekent voor heel dit jaar nu op 44 miljard tot 45 miljard euro aan omzet. In de zomer voerde ASML zijn verwachting al op naar 43 miljard tot 45 miljard euro.

"Onze klanten blijven hun prognoses voor de vraag naar apparatuur op korte en middellange termijn bij ons verhogen, vooral door hun visie op de omvang en de duur van AI-gerelateerde investeringen. Gezien hun zicht op de vraag zijn sommige klanten geïnteresseerd in het plaatsen van orders bij ons voor 2029 en zelfs 2030", laat Fouquet daarbij weten.