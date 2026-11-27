Wie de beste belastingen wil, moet naar de Baltische staten. Wie de slechtste wil vermijden, gaat niet naar Frankrijk. Dat blijkt uit de nieuwe International Tax Competitiveness Index 2026, die de belastingstelsels van alle 38 OECD-landen naast elkaar legt.

Nederland eindigt op plek 16. Dat is één plek hoger dan vorig jaar, maar nog altijd ver onder de elfde plaats uit 2014.

Het gaat om de opzet, niet om het bedrag

Eerst een belangrijke kanttekening. De ranglijst meet niet hoeveel belasting een land int. Hij meet hoe slim en neutraal het stelsel in elkaar zit: lage tarieven, eenvoudige regels en weinig uitzonderingen.

Daarvoor zijn meer dan veertig variabelen gebruikt, verdeeld over vijf onderdelen: vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, consumptiebelastingen, vermogens- en vastgoedbelastingen en grensoverschrijdende regels. De gegevens zijn bijgewerkt tot juli 2026.

De tien beste belastingstelsels

Plek Land Score 1 Estland 100,0 2 Letland 92,5 3 Nieuw-Zeeland 88,2 4 Zwitserland 86,8 5 Litouwen 82,6 6 Luxemburg 81,9 7 Tsjechië 79,4 8 Australië 78,9 9 Turkije 76,0 10 Hongarije 75,6 Plek Land Score 29 Ierland 62,2 30 Verenigd Koninkrijk 61,9 31 Denemarken 61,6 32 Polen 61,2 33 Portugal 59,6 34 IJsland 59,0 35 Spanje 57,5 36 Italië 50,8 37 Colombia 47,3 38 Frankrijk 45,7

Het geheim van Estland

Estland staat voor het dertiende jaar op rij bovenaan. De belangrijkste reden: een Estisch bedrijf betaalt geen winstbelasting zolang het de winst in het bedrijf houdt of herinvesteert. Pas bij uitkering, bijvoorbeeld als dividend, volgt een heffing van 22 procent. Ook burgers betalen een vlak tarief van 22 procent inkomstenbelasting.

Wie nu aan emigreren denkt, moet opletten. Een Estisch bedrijf dat vanuit Nederland wordt geleid, valt in de regel gewoon onder de Nederlandse vennootschapsbelasting.

Waar Nederland punten verliest

Nederland heeft één uitschieter naar boven: op grensoverschrijdende regels staat ons land derde. Dat komt onder meer door een breed netwerk van belastingverdragen met 97 landen.

Bij de inkomstenbelasting gaat het mis. Daar staat Nederland op plek 30. Het toptarief van 49,5 procent drukt de score, net als het tarief van 36 procent op vermogenswinst, bijna het dubbele van het OECD-gemiddelde van 19,7 procent. Op vennootschapsbelasting komt Nederland niet verder dan plek 23.

Toch doet Nederland het beter dan de buren. Duitsland staat negentiende, België 27e.

Beste stelsel, toch flink betalen

Een goed stelsel betekent niet automatisch weinig belasting. In 2024 ging in Nederland 38,5 procent van het bbp naar belastingen en premies, tegen een OECD-gemiddelde van 34,1 procent. Zelfs koploper Estland zat met 35,2 procent boven dat gemiddelde.

Frankrijk is op beide lijsten koploper op de verkeerde manier. Het land heeft het minst concurrerende stelsel én hoort met 43,5 procent bij de landen met de hoogste belastingdruk.

Voor Nederlanders met een huis aan de Costa is er ook weinig goed nieuws: Spanje staat op plek 35.

Meer weten?