Een studieboek dat je met tegenzin openslaat, omdat het tentamen eraan komt. En vergelijk dat eens met een boek over een interessant onderwerp dat je om één uur ’s nachts nog niet kunt wegleggen. Volgens twee Parijse hersenonderzoekers kost dat tweede scenario je brein veel minder moeite, ook als je er net zoveel van onthoudt.

Je pupillen verraden hoeveel moeite je doet

Jade Seguin en Mathias Pessiglione van het Paris Brain Institute (Sorbonne Université) lieten proefpersonen feitjes uit hun hoofd leren . Soms waren die feitjes interessant voor ze, soms viel er geld mee te verdienen. Beide hielpen om meer te onthouden. Alleen kostte leren voor geld meer moeite.

Dat zagen ze aan de pupillen. Die worden wijder als je je inspant. Daarom maten de onderzoekers ze tijdens het leren. “Mensen leerden beter als ze de informatie interessant vonden dan als ze voor geld leerden. Toch werden hun pupillen minder wijd: leren uit interesse kostte minder moeite”, zegt Pessiglione tegen Phys.org

Het onderzoek verscheen op 31 oktober in het vakblad Communications Psychology . In totaal deden 147 vrijwilligers mee aan een reeks experimenten in het lab van het instituut.

Koningen en Instagram-volgers

De proefpersonen kregen algemene weetjes te zien, zoals hoe lang een koning regeerde of hoeveel volgers een beroemdheid op Instagram heeft. Voor elke ronde gaven ze eerst aan hoe interessant ze de onderwerpen vonden. Daarna hoorden ze hoeveel geld ze kregen voor elk feit dat ze goed onthielden.

Vervolgens kwamen de feitjes een voor een in beeld en moesten ze die in willekeurige volgorde opnoemen. Aan het eind van elke ronde zagen ze hoeveel ze hadden onthouden en wat ze hadden verdiend.

Interesse en geld werkten allebei en los van elkaar. De effecten telden op, zonder elkaar te versterken of af te zwakken.

Vergelijk het met jezelf dwingen een boek te lezen en je aandacht erbij te houden om voor een tentamen te slagen, met lezen voor je plezier zonder dat het je iets kost. Je kunt het zo leuk vinden dat de moeite er juist in zit om het weg te leggen! - Mathias Pessiglione, hersenonderzoeker Paris Brain Institute

Wat je interessant vindt, blijft vanzelf hangen

In een van de experimenten wisten de deelnemers niet dat ze later zouden worden overhoord. Ook toen onthielden ze de feitjes die ze interessant vonden beter. Je hoeft je dus niet voor te nemen om iets te onthouden als het je boeit.

“Het lijkt logisch dat je moeite moet doen als je iets doet voor een beloning: je moet door het werk heen dat nodig is om die te verdienen”, zegt Pessiglione. “Doe je iets uit interesse, dan krijg je de beloning bij de handeling zelf. Je hoeft jezelf dan niet te dwingen om door te gaan.”

Dat zit ook in de rekenmodellen die de onderzoekers bouwden, sets van formules die beschrijven hoe mensen leren. Het model dat het best bij de resultaten paste, gaat ervan uit dat geld werkt via inspanning en zelfbeheersing. Interesse geeft je volgens dat model een duwtje zonder dat het moeite kost.

Geld werkt ook, alleen betaal je met energie

Volgens Pessiglione is dat verschil van belang buiten het lab. Hij wijst op wat hij een groeiende crisis van uitputting noemt: de Wereldgezondheidsorganisatie erkende burn-out in 2019 als werkgerelateerd verschijnsel. Ook onder studenten neemt het toe. Daarnaast vraagt de samenleving steeds meer van ouderen, die volgens hem extra kwetsbaar zijn voor inspanning.

Scholen en werkgevers zouden met deze kennis de vraag naar inspanning kunnen verlagen en uitputting helpen voorkomen, “misschien zelfs burn-out”, zegt hij. Herken je bij jezelf dat het werk steeds zwaarder voelt, dan helpt het om de eerste signalen van een burn-out op je werk te kennen.

Ook voor ouderen en patiënten met geheugenproblemen zien de onderzoekers een toepassing: taken die aansluiten bij hun interesse, zodat dagelijkse dingen minder uitputten. Of interesse ook helpt tegen hoeveel je binnen een week weer vergeet , onderzochten ze niet: de proefpersonen werden kort na het leren getest.

De manier waarop onze samenleving mensen nu motiveert, lijkt te zwaar op onze reserves te leunen. - Mathias Pessiglione, hersenonderzoeker Paris Brain Institute

Volgende stap: sporten en puzzelen

Seguin en Pessiglione deden al een vervolgonderzoek, dat binnenkort verschijnt. Daarin keken ze naar de hersengebieden voor mentale inspanning, in de prefrontale cortex achter je voorhoofd. “Bij hetzelfde resultaat waren die gebieden actiever als mensen voor geld leerden dan als ze uit interesse leerden”, zegt Pessiglione.

Nu willen ze weten of het ook buiten het leren geldt. “We willen onze bevinding doortrekken naar andere activiteiten, zoals sporten of puzzels oplossen.”

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