Het verorberen van een bord witte jasmijnrijst laat je bloedsuiker bijna net zo snel stijgen als een glas druivensuiker. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Sydney, die al dertig jaar de bekendste lijst met glycemische waarden bijhoudt. Hoe doen pasta en aardappelen (in al haar verschijningsvormen) het in vergelijking daarmee?

Pasta wint ruim, maar dan moet je hem wel al dente koken. Een portie witte pasta scoort een glycemische index (GI) van 27, gekookte aardappelen 73 en jasmijnrijst 89. Dat schrijft diëtist Alan Barclay op de GI-site van de University of Sydney

Mythe: pasta is een bloedsuikerbom

Feit: van de drie bijgerechten doet pasta het het rustigst aan. De GI geeft aan hoe snel de koolhydraten uit een product je bloedsuiker verhogen, waarbij pure glucose op 100 staat. Volgens Harvard Health is 55 of lager laag, 56 tot 69 gemiddeld en 70 of hoger hoog. De glycemische lading (GL) rekent ook mee hoeveel koolhydraten er in een normale portie zitten.

Bijgerecht, gekookt Portie GI Glycemische lading Witte pasta, al dente 155 gram 27 10 Witte basmatirijst 163 gram 60 26 Ovenfriet 95 gram 65 27 Zilvervliesrijst (één Australisch merk) 168 gram 72 40 Gekookte aardappel 347 gram (één grote) 73 29 Aardappelpuree 245 gram 79 25 Witte jasmijnrijst 198 gram 89 37

Bron: University of Sydney, juli 2026. Een portie is ongeveer een kopje gekookt product, bij de aardappel één grote knol.

Een proef in Singapore wijst dezelfde kant op. Onderzoekers lieten 27 volwassenen in 2021 spaghetti en witte jasmijnrijst eten, met steeds 50 gram koolhydraten. De spaghetti kwam uit op een GI van 53, de rijst op 80. Ook de insulinereactie lag na de pasta lager. Pastafabrikant Barilla betaalde mee aan het onderzoek. Britse voedingswetenschappers wezen eerder al op de stevige structuur van pasta bij koolhydraten in brood, pasta en rijst

Een gewone portie al dente pasta heeft een veel lagere GI en glycemische lading dan de meeste andere zetmeelrijke basisproducten. - Alan Barclay, diëtist bij de GI-database van de University of Sydney

Mythe: zilvervliesrijst is altijd beter voor je bloedsuiker

Feit: dat hangt af van de soort. In de Australische meting scoorde zilvervliesrijst van één merk 72, hoger dan witte basmati met 60. De GI verschilt per rijstsoort en zelfs per merk. Harvard Health noemt zilvervliesrijst wel een goede ruil voor gewone witte rijst.

Op vezels wint zilvervliesrijst wel, zo bleek eerder uit de vergelijking aardappelen of rijst: wat is gezonder . Voor je bloedsuiker maakt het vooral uit of je basmati of kleverige jasmijnrijst kiest.

Mythe: een aardappel is een aardappel

Feit: de bereiding scheelt. Puree scoort hoger dan een gekookte aardappel, omdat je lichaam fijngestampt zetmeel sneller afbreekt. De Consumentenbond noemt de aardappel een product met een hoge glycemische index en geeft gekookte aardappelen de voorkeur boven patat, kant-en-klare puree en gebakken aardappels. Die bevatten ook meer calorieën.

Voor mensen met diabetes type 2 adviseert de Consumentenbond om minder vaak aardappelen te eten, omdat hun insuline minder goed werkt.

Mythe: afkoelen en opwarmen maakt niets uit

Feit: het scheelt een beetje. Afgekoeld zetmeel verandert deels in resistent zetmeel, dat je darmen niet als suiker opnemen. Dat geldt voor aardappelen, rijst en pasta, schrijft Diabetes Canada.

Onderzoekers van de University of Brighton testten het in 2019 bij 45 jonge volwassenen. Pasta die een dag in de koelkast had gestaan en daarna in de magnetron ging, gaf ongeveer 4 procent minder bloedsuikerstijging dan vers gekookte pasta. De bloedsuiker was na anderhalf uur weer terug op het beginniveau; na verse pasta was dat na twee uur nog niet zo.

Doorgekookte pasta verteer je makkelijker en kan daardoor een hogere GI hebben, waardoor je bloedsuiker snel stijgt. - Rosie Schwartz, diëtist, voor Diabetes Canada

Zo houd je je bloedsuiker rustiger

Kook pasta al dente, dus een minuut korter dan de verpakking aangeeft als je hem zacht gewend bent.

Kies basmati in plaats van jasmijnrijst of kleefrijst.

Eet gekookte aardappelen liever dan puree of patat.

Kook een dag vooruit en warm de volgende dag op. Zet rijst dan binnen twee uur in de koelkast, adviseert het Voedingscentrum.

Let op de portie: de glycemische lading groeit met elke extra schep.

Meer weten?