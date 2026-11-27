Vier miljoen mensen liepen in 2025 door de straten van Pompeï. Op een gratis zondag in mei 2025 ging de poort zelfs dicht, omdat het maximum bereikt was. Een uur zuidelijker staan drie majestueuze Griekse tempels van ruim 2500 jaar oud. Het is daar goedkoper, een stuk rustiger en de bouwwerken zijn minstens zo imposant.

Een fractie van de bezoekers voor een lagere prijs

Die tempels staan in Paestum, aan de kust onder Salerno. Het archeologisch park van Paestum en Velia telde in 2023 een record van 506.955 bezoekers, samen voor twee vindplaatsen en het museum. National Geographic houdt het voor Paestum in 2025 op 400.000. Pompeï ontving er in dat jaar 4.000.090, volgens het jaarverslag van het park.

Pompeï Paestum Bezoekers 4.000.090 (2025) 506.955 met Velia (2023) Ticket volwassene €20 (sinds 12 januari 2026) €15 maart t/m november, €10 december t/m februari Geldig één dag (driedagenticket €30) drie dagen, met museum en Velia Vooraf boeken tickets op naam, hooguit 20.000 per dag niet verplicht Onder de 18 gratis gratis Eerste zondag van de maand gratis gratis

Pompeï voerde in november 2024 een daglimiet van 20.000 bezoekers en tickets op naam in. Volgens The Art Newspaper stonden bezoekers daarna tot drie kwartier in de zon bij de kassa, omdat medewerkers elk identiteitsbewijs controleerden. Over de gratis zondag van 4 mei 2025 zei directeur Gabriel Zuchtriegel: “We zaten al snel aan het maximum, dat we om veiligheidsredenen hebben ingesteld.”

Drie tempels die nog bijna compleet staan

Paestum heette eerst Poseidonia. Griekse kolonisten uit Sybaris stichtten de stad in de zesde eeuw voor Christus. De Romeinen namen haar in 273 voor Christus over, gaven haar haar huidige naam en bouwden er een forum, thermen en een amfitheater bij.

De drie Dorische tempels hebben de eeuwen opvallend goed doorstaan. Twee staan naast elkaar en waren waarschijnlijk voor Hera. De grootste heet de tempel van Neptunus, al wijst recent onderzoek ook daar op Hera. De zuilen zijn bijna negen meter hoog. De tempel van Athena staat aan de andere kant van het terrein van 27 hectare. Voor een rondje heb je een tot twee uur nodig.

Een half miljoen bezoekers is voor ons een mijlpaal: zoveel publiek hebben we nog nooit gehad. - Tiziana D'Angelo, directeur Parchi archeologici di Paestum e Velia

Paestum staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco en was in de achttiende eeuw een vaste stop op de Grand Tour van rijke Europeanen.

De duiker in het museum

Het ticket geldt ook voor het museum aan de overkant van de weg. Daar ligt de Tomba del Tuffatore, de tombe van de duiker, in 1968 gevonden. Op het deksel van het graf uit de vijfde eeuw voor Christus springt een jongeman van een toren het water in. Het is een van de weinige Griekse muurschilderingen die zo compleet bewaard zijn gebleven.

Je ticket blijft drie dagen geldig en geeft ook toegang tot Velia, een Griekse stad verder naar het zuiden. Een overnachting in de buurt is dus geen weggegooide dag.

Zo kom je er

Transavia vliegt deze winter één keer per week van Schiphol naar Salerno Costa d’Amalfi, in ongeveer 2 uur en 25 minuten, volgens Flightconnections. Dat vliegveld ligt een stuk dichter bij Paestum dan dat van Napels. Vlieg je op Napels, dan rijdt de regionale trein vanaf Napoli Centrale in ruim een uur naar station Paestum, vanaf ongeveer €8 per enkele reis bij Omio. Vanaf het station loop je in een kwartier naar de tempels.

Met een huurauto is het vanaf Napels ongeveer anderhalf uur rijden. Combineer je de twee, dan zit je vanaf Pompeï in een uur in Paestum. Rijd je zelf naar Zuid-Italië, kijk dan eerst wat je onderweg kwijt bent aan tol en vignetten

Voor je gaat

Het park is dagelijks open van 8.30 tot 19.30 uur, de laatste toegang is om 18.30 uur. Check de wintertijden op de site van het park.

De eerstvolgende gratis dag is zondag 6 december.

In de winter betaal je €10 in plaats van €15. Jongeren van 18 tot 25 uit de EU betalen €2.

In de zomer geven de grote bomen wat schaduw, maar neem zonnebrand mee.

Plan je Pompeï erbij, boek dat ticket dan op naam en vooraf. Elders in Zuid-Europa worden bezoekers ook duurder uit: Barcelona verhoogt de toeristenbelasting vanaf april.

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