Bij autoschade denken de meeste mensen aan roekeloos rijden. Toch zit de meeste slijtage in gewoontes die onschuldig voelen of zelfs zorgzaam lijken. Fabrikanten waarschuwen er in het instructieboekje voor, maar die bladzijden slaat bijna iedereen over.

1. Stationair warmdraaien

Op een koude ochtend lijkt het verstandig om de motor eerst warm te laten draaien terwijl je de ruiten krabt. Dat werkt juist averechts. Een motor die stationair draait, levert bijna geen arbeid en wordt daardoor veel langzamer warm. De olie blijft langer koud en de motor slijt sneller.

Beter is dit: krab de ruiten, start de motor en rijd rustig weg. Maak geen hoge toeren zolang de motor koud is.

Een stationair draaiende motor wordt veel langzamer warm dan een motor die moet rijden.

2. Te vroeg opschakelen

Laag in de toeren rijden spaart brandstof, maar alleen zolang de motor makkelijk reageert. Rijd je in een hoge versnelling een helling op en versnelt de auto nauwelijks bij vol gas? Dan belast je de motor zwaar. Schakel dan terug.

3. Je hand op de pook

Een hand ontspannen op de versnellingspook voelt natuurlijk. Toch drukt die lichte druk de schakelvork tegen draaiende delen in de versnellingsbak. Dat zorgt voor voortijdige slijtage. Houd je hand dus aan het stuur als je niet schakelt.

4. Je voet op de koppeling

Hetzelfde geldt voor je linkervoet. Wie die op het koppelingspedaal laat rusten, koppelt ongemerkt een klein beetje in. Daarvoor is de steun links naast de pedalen: de voetsteun.

5. Op een helling blijven staan met de koppeling

Een helling op of in de file stapvoets vooruit kruipen met een half ingetrapte koppeling: dan gaat de koppeling slippen en wordt hij heet. De koppelingsplaat slijt daardoor snel, en een nieuwe is een dure reparatie. Gebruik op een helling de handrem of de hill-holdfunctie. Laat de koppeling liever wat steviger opkomen.

Laat liever even je banden slippen dan je koppeling.

6. Schakelen terwijl de auto nog rolt

Even snel uit een parkeervak: achteruit en dan direct naar voren, terwijl de auto nog beweegt. Vooral bij een automaat belast dat de versnellingsbak onnodig. Wacht tot de auto helemaal stilstaat en schakel dan pas.

7. Rijden op reserve

Pas tanken als het lampje brandt, is voor veel mensen een gewoonte. Af en toe kan dat geen kwaad, maar maak er geen vaste routine van. Onderin de tank verzamelt zich bezinksel dat bij een bijna lege tank kan worden aangezogen. Het echte risico is de tank helemaal leegrijden. Bij een diesel kan het brandstofsysteem dan ook lucht aanzuigen. Een nieuwe brandstofpomp kost al snel zo'n 1000 euro.

Zo spaar je je auto • Na het starten rustig wegrijden, niet stationair laten warmdraaien • Bergop terugschakelen als de auto bij gas geven niet meer versnelt • Handen aan het stuur, linkervoet op de voetsteun • Op een helling de handrem gebruiken, niet de koppeling • Pas schakelen als de auto stilstaat • Tanken als de tank nog een kwart vol is

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