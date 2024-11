ASML schat omzet wereldwijde chipindustrie in 2030 op 1 biljoen

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML verwacht dat de omzet in de wereldwijde chipindustrie in 2030 zal groeien naar meer dan 1 biljoen dollar, omgerekend bijna 950 miljard euro. De omzet wordt vooral aangejaagd door de vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Voorafgaand aan zijn beleggersdag zegt ASML dat AI de "volgende grote aanjager van productiviteit en innovatie over de bredere maatschappij" zal zijn.

Het bedrijf uit Veldhoven praat donderdag investeerders en aandeelhouders bij over zijn strategische plannen voor de langere termijn. ASML zegt ook zijn prognose voor een eigen omzet in 2030 tussen 44 miljard en 60 miljard euro te handhaven, met een brutowinstmarge van 56 tot 60 procent.

In een verklaring zegt ASML dat de vooruitzichten op de langere termijn voor de chipindustrie "veelbelovend" blijven en dat AI een "aanzienlijke mogelijkheid" biedt voor de sector. In de periode 2025-2030 voorziet de AEX-onderneming een jaarlijkse groei van de wereldwijde chipmarkt met ongeveer 9 procent.