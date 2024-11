Staking bij maker populaire game Fallout om thuiswerken

ROCKVILLE (ANP/AFP) - Honderden werknemers van het Amerikaanse mediabedrijf ZeniMax, maker van de populaire game Fallout, hebben woensdag het werk neergelegd. Sinds Microsoft het bedrijf in 2021 overnam, mogen zij steeds minder thuiswerken. Ook zou Microsoft werk uitbesteden aan derden, zonder dit met de vakbond te overleggen.

ZeniMax is het moederbedrijf van gamestudio Bethesda Softworks, dat vooral bekend werd met het populaire schiet- en survivalspel Fallout en de fantasyserie The Elder Scrolls. Microsoft nam ZeniMax Media in 2021 over voor 7,5 miljard dollar. Voorheen kon het studiopersoneel deels of volledig vanuit huis werken. Sinds de overname moeten zij weer terugkeren naar kantoor.

Werknemers van Bethesda Game Studios sloten zich in juli dit jaar aan bij Communication Workers of America (CWA), een vakbond die in de game-industrie strijdt tegen de zware werkdruk en de slechte werkgaranties in de branche.