ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ye stelt optreden in Frankrijk tot nader order uit

Samenleving
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 6:18
MARSEILLE (ANP/RTR) - De Amerikaanse rapper Ye, ook bekend als Kanye West, stelt zijn optreden in Marseille tot nader order uit. De 48-jarige artiest schreef op X dat hij dit besluit had genomen "na lang nadenken en zorgvuldige overweging". Ye zou op 11 juni optreden in de Zuid-Franse havenstad.
Volgens mediaberichten probeerde de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, het optreden van Ye te verhinderen. De burgemeester van Marseille, Benoit Payan, liet in maart al weten dat Ye niet welkom was voor een optreden in de stad. "Ik weiger toe te staan ​​dat Marseille een podium wordt voor mensen die haat en onverbloemd nazisme propageren", schreef hij op X.
Eerder deze maand weigerde Groot-Brittannië Ye de toegang tot het land vanwege zijn antisemitische uitspraken en verheerlijking van het nazisme in het nummer Heil Hitler. Ook bood hij via zijn website T-shirts met een hakenkruis te koop aan.
Ye bood begin dit jaar excuses aan. Hij wijt zijn gedrag aan hersenschade en een bipolaire stoornis en zei zich er diep voor te schamen.
loading

Loading