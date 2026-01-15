ASML verstevigt positie als waardevolste bedrijf in Europa

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De aandelenkoers van ASML is donderdag gestegen naar een nieuw recordniveau. De Nederlandse chipmachinefabrikant verstevigt daarmee zijn positie als waardevolste bedrijf van Europa.

De opmars van het aandeel ASML volgt op aanhoudende sterke resultaten van TSMC. De grote Taiwanese chipmaker, een belangrijke klant van de machines van ASML, profiteerde afgelopen kwartaal opnieuw van de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI) en verwacht dit jaar meer te investeren.

Het aandeel ASML bereikte op 1167 euro de hoogste tussentijdse koers ooit. De beurswaarde van het bedrijf liep daarmee op tot ongeveer 450 miljard euro. In dollars gemeten werd ASML voor het eerst meer dan 500 miljard dollar waard.

56 miljard dollar

ASML is het derde Europese bedrijf dat deze mijlpaal in dollars wist te bereiken, na het Franse luxeconcern LVMH en de Deense farmaceut Novo Nordisk. LVMH en Novo Nordisk noteren inmiddels ruim onder dat niveau.

TSMC denkt dat de kapitaaluitgaven van het bedrijf in 2026 zullen stijgen tot maximaal 56 miljard dollar (ruim 48 miljard euro) om aan de sterke vraag naar chips te kunnen voldoen. Dat is goed nieuws voor ASML. Het bedrijf uit Veldhoven is de enige producent ter wereld van geavanceerde lithografiemachines die TSMC nodig heeft voor de productie van chips die worden gebruikt in veel producten, zoals de iPhone van Apple en de AI-chips van Nvidia.

De sterke investeringen en vooruitzichten van het Taiwanese bedrijf temperden ook de angst voor een mogelijke AI-bubbel op de beurzen. De aandelenkoersen van de Nederlandse chiptoeleveranciers ASMI en Besi liepen daardoor ook flink op. ASMI heeft inmiddels een beurswaarde van bijna 33 miljard euro en Besi van bijna 14 miljard euro.