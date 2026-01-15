Deense premier dankt bondgenoten voor militaire steun Groenland

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De Deense premier Mette Frederiksen heeft in een verklaring op Facebook haar Europese bondgenoten bedankt voor het sturen van militairen naar Groenland. Ze is inmiddels door haar buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen bijgepraat over het overleg met de Amerikanen en zegt dat het "geen makkelijk gesprek" was.

"Er is nog steeds een fundamenteel meningsverschil, omdat de Amerikaanse ambitie om Groenland over te nemen intact is gebleven", schrijft Frederiksen. "Dit is natuurlijk een ernstige zaak en we gaan daarom door met onze inspanningen om te voorkomen dat dit scenario werkelijkheid wordt." De premier dankt Rasmussen en diens Groenlandse ambtgenoot Vivian Motzfeldt voor het overbrengen van het Deense en Groenlandse standpunt aan de Amerikanen.

Denemarken kondigde woensdag aan de militaire aanwezigheid in en rond Groenland te versterken. Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen hebben gezegd ook militairen te sturen om daaraan bij te dragen.