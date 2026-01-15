ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deense premier dankt bondgenoten voor militaire steun Groenland

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 11:43
anp150126093 1
KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De Deense premier Mette Frederiksen heeft in een verklaring op Facebook haar Europese bondgenoten bedankt voor het sturen van militairen naar Groenland. Ze is inmiddels door haar buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen bijgepraat over het overleg met de Amerikanen en zegt dat het "geen makkelijk gesprek" was.
"Er is nog steeds een fundamenteel meningsverschil, omdat de Amerikaanse ambitie om Groenland over te nemen intact is gebleven", schrijft Frederiksen. "Dit is natuurlijk een ernstige zaak en we gaan daarom door met onze inspanningen om te voorkomen dat dit scenario werkelijkheid wordt." De premier dankt Rasmussen en diens Groenlandse ambtgenoot Vivian Motzfeldt voor het overbrengen van het Deense en Groenlandse standpunt aan de Amerikanen.
Denemarken kondigde woensdag aan de militaire aanwezigheid in en rond Groenland te versterken. Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen hebben gezegd ook militairen te sturen om daaraan bij te dragen.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

anp140126102 1

Macron waarschuwt voor gevolgen bij Amerikaanse inname Groenland

ANP-523168178

9 manieren om je beter te voelen volgens de wetenschap

anp140126109 1

Trump: NAVO moet VS helpen bij het verkrijgen van Groenland

Loading